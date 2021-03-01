США цього тижня приєднаються до санкцій ЄС проти РФ за ув’язнення Навального – ЗМІ

Адміністрація Джо Байдена готується цього тижня запровадити санкції проти Росії через отруєння та ув'язнення російського опозиціонера Алєксєя Навального.

Про це повідомляє CNN з посиланням на двох представників адміністрації, передає "Європейська правда".

Запровадження санкцій відбудеться за координацією з Європейським союзом, заявили чиновники. Заходи та точні терміни будуть уточнені представниками США та ЄС найближчими днями.

Ці санкції стануть першими обмеженнями, накладеними на Росію адміністрацією Байдена. Вони означатимуть чіткий відхід від підходу адміністрації Трампа, яка відмовилася застосовувати покарання за отруєння і уникала прямої конфронтації з Росією.

Адміністрація Байдена цими санкціями прагне надіслати "сильне послання" щодо прав людини та важливості діяти поряд із союзниками.

США не вводили жодних санкцій проти Росії через отруєння Навального, але ЄС ввів санкції минулого року. Очікується, що США запровадять додаткові санкції на додачу до санкцій, які вони запровадять з ЄС, щоб США та Євросоюзу були на рівних, коли йдеться про накладення обмежень на Росію.

Як повідомлялося, 1 березня посли країн Євросоюзу затвердили рішення про запровадження санкцій проти російських громадян, причетних до арешту та ув’язнення опозиціонера Алєксєя Навального.