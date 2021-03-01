Криза у Вірменії: Пашинян заявив про готовність провести дострокові вибори

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян знову запропонував опозиційним силам, насамперед тим, які представлені в парламенті країни, погодитися на розпуск парламенту і проведення дострокових виборів.

З такою заявою він виступив в ході мітингу своїх прихильників в Єревані, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радио Азатутюн"

В кінці минулого року Пашинян вже заявляв про початок консультацій з даного питання, пропонуючи двом опозиційним парламентським фракціям - "Процвітаюча Вірменія" і "Просвітлена Вірменія" - підписати з владою меморандум про те, що в разі відставки прем'єра вони не висуватимуть своїх кандидатів, що призведе до розпуску парламенту і призначення позачергових виборів.

Тоді обидві опозиційні фракції відмовилися підписувати такий меморандум. Позапарламентська опозиція також в більшості своїй відкинула ідею проведення дострокових виборів, наполягаючи на тому, що Пашинян повинен піти у відставку, а до проведення нових виборів має бути сформований тимчасовий уряд, який і організовує ці вибори через певний час.

Сприйнявши це як відмову від дострокових виборів, проурядова парламентська фракція "Мій крок" в лютому визнала питання закритим, заявивши, що в суспільстві немає запиту на проведення дострокових виборів.

У своїй сьогоднішній промові на мітингу прем'єр Пашинян знову озвучив свою пропозицію опозиції, підкресливши, що він це робить щиро і навіть "кидає виклик" опозиції. "Давайте підемо на дострокові вибори", - заявив він.

Ще на початку мітингу Пашинян вибачився за свої помилки і помилки свого уряду. Обгрунтовуючи свою пропозицію про проведення дострокових виборів, він також зазначив, що хоче дізнатися, чи пробачив його народ.

Нагадаємо, політична криза у Вірменії загострилася 25 лютого. Генштаб Вірменії опублікував заяву з вимогою відставки прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна після його рішення звільнити заступника керівника Генштабу.

Опозиція Вірменії, яка давно вимагає відставки Пашиняна після поразки Вірменії у війні в Карабаху, підтримала вимогу Генштабу.

Прем’єр назвав це "спробою державного перевороту" та заявив про рішення звільнити главу Генштабу Оніка Гаспаряна.

Президент Армен Саркісян відмовився підписувати проєкт указу, заявивши, що він суперечить Конституції. Після цього Пашинян подав його повторно.

Детальніше читайте у статті Ультиматум для Пашиняна: чи уникне Вірменія військового перевороту.