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Кризис в Армении: Пашинян заявил о готовности провести досрочные выборы

Понедельник, 1 марта 2021, 19:14

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь предложил оппозиционным силам, прежде всего тем, которые представлены в парламенте страны, согласиться на роспуск парламента и проведение досрочных выборов.

С таким заявлением он выступил в ходе митинга своих сторонников в Ереване, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн"

В конце прошлого года Пашинян уже заявлял о начале консультаций по данному вопросу, предлагая двум оппозиционным парламентским фракциям - "Процветающая Армения" и "Просветленная Армения" - подписать с властями меморандум о том, что в случае отставки премьера они выдвигать своих кандидатов, что приведет к роспуску парламента и назначении внеочередных выборов.

Тогда обе оппозиционные фракции отказались подписывать такой меморандум. Внепарламентская оппозиция также в большинстве своем отвергла идею проведения досрочных выборов, настаивая на том, что Пашинян должен уйти в отставку, а к проведению новых выборов должно быть сформировано временное правительство, которое и организует эти выборы через определенное время.

Восприняв это как отказ от досрочных выборов, проправительственная парламентская фракция "Мой шаг" в феврале признала вопрос закрытым, заявив, что в обществе нет запроса на проведение досрочных выборов.

В своей сегодняшней речи на митинге премьер Пашинян вновь озвучил свое предложение оппозиции, подчеркнув, что он это делает искренне и даже "бросает вызов" оппозиции. "Давайте пойдем на досрочные выборы", - заявил он.

Еще в начале митинга Пашинян извинился за свои ошибки и ошибки своего правительства. Обосновывая свое предложение о проведении досрочных выборов, он также отметил, что хочет узнать, простил его народ.

Напомним, политический кризис в Армении обострилась 25 февраля. Генштаб Армении опубликовал заявление с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна после его решения уволить заместителя руководителя Генштаба.

Оппозиция Армении, давно требует отставки Пашиняна после поражения Армении в войне в Карабахе, поддержала требование Генштаба.

Премьер назвал это "попыткой государственного переворота" и заявил о решении уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Президент Армен Саркисян отказался подписывать проект указа, заявив, что он противоречит Конституции. После этого Пашинян подал его повторно.

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