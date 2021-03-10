В Эстонии приостановили использование партии вакцины AstraZeneca

В Эстонии решили временно не использовать одну партию вакцины AstraZeneca, пока в Австрии не завершится расследование смерти одного вакцинированного человека и заболевания второго.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Австрийские власти в воскресенье сообщили, что прекращают использование одной партии вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности, пока не будут расследованы случаи смерти одного человека и заболевания другого.

49-летняя женщина умерла от проблем со свертываемостью крови, а у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии, но она уже выздоравливает, передало в понедельник агентство Reuters. "Сейчас нет доказательств связи этих случаев с вакциной", - заявили в Департаменте лекарств Австрии.

"Бывает, что использование партии приостанавливается, поскольку расследование занимает время. В этом нет ничего необычного", - пояснила заместитель директора Департамента здоровья Эстонии Мари-Анне Хярма.

Информация о необходимости приостановить применение одной партии вакцины врачебного департамента в Департамент здоровья поступила 8 марта. После этого чиновники обзвонили все центры, которые занимаются вакцинацией.

"Мы собрали информацию, у кого сколько вакцины осталось. Большинство ее уже использовали. Пока не будет завершено расследование, вакцину использовать не будут", - сказала Хярма.

Расследование причин смерти на прошлой неделе 31-летнего спасателя продолжается. "Нам известно, что случай не связан с австрийской партией", - подчеркнула Хярма.