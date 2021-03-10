Латвія відновлює авіасполучення з третіми країнами, але заборона на поїздки ще діє

З наступної середи, 17 березня, Латвія відновлює повітряне сполучення з третіми країнами, в тому числі і чартерні рейси.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Латвія закрила свої кордони через пандемію 17 березня минулого року. Були заборонені перевезення повітряним, залізничним, морським і автобусним транспортом. Через рік авіасполучення з третіми країнами відновлять.

При цьому наголошується, що як і раніше діє заборона на поїздки без поважної причини до закінчення надзвичайної ситуації 6 квітня. У цей період люди не зможуть в'їжджати до Латвії з країн ЄС і ЄЕЗ, Швейцарії та Британії, за винятком невідкладних і важливих випадків (робота, навчання, возз'єднання сімей, медичні послуги, транзит або супровід неповнолітніх, повернення на місце проживання або відвідування похорону).

Міжнародний перевізник повинен перевіряти, чи надала людина підтвердження цих цілей.

Документи, що підтверджують мету в'їзду, слід також пред'явити на вимогу Держполіції або Державної прикордонної служби.

Громадянам Європейського союзу, в тому числі Латвії, країн ЄЕЗ, Швейцарії та Сполученого Королівства, а також постійним жителям ЄС, які мають посвідку на проживання в Латвії, не обмежений в'їзд на територію країни, якщо вони в'їжджають на некомерційному транспортному засобі.