Латвия восстанавливает авиасообщение с третьими странами, но запрет на поездки еще действует

Со следующей среды, 17 марта, Латвия возобновляет воздушное сообщение с третьими странами, в том числе и чартерные рейсы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Латвия закрыла свои границы из-за пандемии 17 марта прошлого года. Были запрещены перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом. Через год авиасообщение с третьими странами восстановят.

При этом отмечается, что по-прежнему действует запрет на поездки без уважительной причины до окончания чрезвычайной ситуации 6 апреля. В этот период люди не смогут въезжать в Латвию из стран ЕС и ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании, за исключением неотложных и важных случаев (работа, учеба, воссоединение семей, медицинские услуги, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на место жительства или посещения похорон).

Международный перевозчик должен проверять, предоставил ли человек подтверждение этих целей.

Документы, подтверждающие цель въезда, следует также предъявить по требованию Госполиции или Государственной пограничной службы.

Гражданам Евросоюза, в том числе Латвии, стран ЕЭЗ, Швейцарии и Соединенного Королевства, а также постоянным жителям ЕС, имеющим вид на жительство в Латвии, не ограничен въезд на территорию страны, если они въезжают на некоммерческом транспортном средстве.