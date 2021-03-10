Глава МЗС Косова пішла у відставку і вийшла з партії через підозри у шахрайстві на виборах

Міністр закордонних справ Косова Мелізе Харадінай-Стублла пішла у відставку і покинула "Альянс за майбутнє Косова" (AAK) через звинувачення у підтасовуванні результатів голосування на виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Харадінай-Стубллу в пресі звинувачували у фальсифікації результатів голосування на парламентських виборах у лютому. Зокрема повідомлялося, що її чоловік, Дардан Стублла, підкупив членів виборчої комісії, щоб допомогти їй отримати місце в парламенті Косова.

Одне з видань також надало нібито запис розмови між Стубллою і комісаром з виборів.

У повідомленні на Facebook про свою відставку Харадінай-Стублла закликала державну прокуратуру якнайшвидше пролити світло на достовірність запису і висунуті проти неї звинувачення.

Вона заявила, що її рішення піти у відставку було "моральним зобов'язанням", а не через будь-яку відповідальність або "маніпуляції і звинувачення, які були безжально висунуті", додавши, що будуть подані позови за наклеп і шантаж.

Харадінай-Стублла була міністром закордонних справ в уряді на чолі з Авдуллой Хоті, який розпався в грудні минулого року, коли Конституційний суд Косова ухвалив, що голосування за нього було незаконним.

Її майже напевно змістила б нова адміністрація, яка незабаром повинна прийти до влади після виборів, на яких переміг рух Vetevendosje (Самовизначення).

Лідер ААК Рамуш Харадінай, партія якого набрала всього 7,40% на виборах, закликав до розслідування будь-яких передбачуваних порушень.