Глава МИД Косова ушла в отставку и вышла из партии из-за подозрений в мошенничестве на выборах

Министр иностранных дел Косова Мелизе Харадинай-Стублла ушла в отставку и покинул "Альянс за будущее Косова" (AAK) из-за обвинений в подтасовке результатов голосования на выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Харадинай-Стубллу в прессе обвиняли в фальсификации результатов голосования на парламентских выборах в феврале. В частности, сообщалось, что ее муж, Дардан Стублла, подкупил членов избирательной комиссии, чтобы помочь ей получить место в парламенте Косова.

Одно из изданий также представило якобы запись разговора между Стубллой и комиссаром по выборам.

В сообщении на Facebook о своей отставке Харадинай-Стублла призвала государственную прокуратуру быстрее пролить свет на достоверность записи и выдвинутые против нее обвинения.

Она заявила, что ее решение уйти в отставку было "моральным обязательством", а не обусловлено какой-либо ответственностью или "манипуляциями и обвинениями, которые были безжалостно выдвинуты", добавив, что подаст иски за клевету и шантаж.

Харадинай-Стублла была министром иностранных дел в правительстве во главе с Авдуллой Хоти, которое распалось в декабре прошлого года, когда Конституционный суд Косова постановил, что голосование за него было незаконным.

Ее почти наверняка сместила бы новая администрация, которая вскоре должна прийти к власти после выборов, на которых победило движение Vetevendosje (Самоопределение).

Лидер ААК Рамуш Харадинай, партия которого набрала всего 7,40% на выборах, призвал к расследованию любых предполагаемых нарушений.