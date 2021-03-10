Австрія підтвердила перший випадок бразильського штаму коронавірусу

Влада австрійської землі Зальцбург заявила про виявлення першого випадку бразильської мутації коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Секвенування геному, проведене австрійським медичним агентством AGES, підтвердило, що випадок інфікування, зафіксований в кінці лютого, був бразильською мутацією.

Однак влада впевнена, що цей штам вдалося стримати і він не поширюється по країні. Експерти також пояснили, що це штам, відмінний від того, який викликав проблеми по всій Бразилії.

"Це не той бразильський штам, який зараз широко поширений у Манаусі, про який ви чуєте і читаєте всюди. Це просто штам, який також походить з Бразилії і тому викликає ажіотаж", - сказав експерт.

Однак цей штам все ще вважається небезпечним, з вищим ризиком повторного зараження, ніж інші відомі варіанти.

"Навіть після зараження зберігається можливість знову заразитися цим штамом. Крім того, ще недостатньо з'ясовано, наскільки ефективні різні вакцини проти цих мутацій", - сказав Ханс Георг Мустафа з лабораторії в Зальцбурзі.

Нагадаємо, австрійська влада призупинила щеплення партією вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca в якості запобіжного заходу при розслідуванні смерті однієї людини і хвороби іншої після щеплень.