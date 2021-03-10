Австрия подтвердила первый случай бразильского штамма коронавируса

Власти австрийской земли Зальцбург заявили об обнаружении первого случая бразильскую мутацию коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Секвенирование генома, проведенное австрийским медицинским агентством AGES, подтвердило, что случай инфицирования, зафиксированный в конце февраля, был бразильской мутацией.

Однако власти уверены, что этот штамм удалось сдержать и он не распространяется по стране. Эксперты также пояснили, что это штамм, отличный от того, который вызвал проблемы по всей Бразилии.

"Это не тот бразильский штамм, который сейчас широко распространен в Манаусе, о котором вы слышите и читаете повсюду. Это просто штамм, который также поступает из Бразилии и поэтому вызывает ажиотаж", - сказал эксперт.

Однако этот штамм все еще считается опасным - с более высоким риском повторного заражения, чем другие известные варианты.

"Даже после заражения сохраняется возможность снова заразиться этим штаммом. Кроме того, еще недостаточно выяснено, насколько эффективны различные вакцины в отношении этих мутаций", - сказал Ханс Георг Мустафа из лаборатории в Зальцбурге.

Напомним, австрийские власти приостановили прививки партией вакцины против COVID-19 от AstraZeneca в качестве меры предосторожности при расследовании смерти одного человека и болезни другого после прививок.