Голова німецької комісії з вакцинації похвалив "Спутник V"

Голова німецької Постійної комісії з вакцинації при Інституті імені Роберта Коха Томас Мертенс похвалив російську вакцину "Спутник V".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Це - хороша вакцина, яка, ймовірно, також колись буде схвалена до використання в ЄС. Російські дослідники мають великий досвід роботи з вакцинами. "Спутник V" розроблений вміло", - сказав Мертенс.

"Спутник V", як і AstraZeneca, є векторною вакциною, яка базується на генетично модифікованому аденовірусі шимпанзе. Утім, на відміну від вакцини AstraZenecа, "Спутник V" використовує два різні векторні віруси для першої і другої дози, уточнив Мертенс. "Це - дуже розумно, тому що таким чином можна запобігти потенційному зниженню ефективності через імунну реакцію на вектори", - пояснив голова комісії.

Минулого тижня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) розпочало вивчати російську вакцину для її можливого схвалення. Наразі в ЄС допущені вакцини трьох виробників - Biontech/Pfizer, AstraZeneca і Moderna. Очікується, що 11 березня EMA рекомендуватиме схвалення вакцини від американського виробника Johnson&Johnson.

Раніше голова правління регуляторного органу ЄС застерегла від екстрених національних дозволів для російської вакцини "Спутник V", порівнявши цю ідею з "російською рулеткою".