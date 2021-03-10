Глава немецкой комиссии по вакцинации похвалил "Спутник V"
Глава немецкой Постоянной комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха Томас Мертенс похвалил российскую вакцину "Спутник V".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
"Это - хорошая вакцина, которая, вероятно, также когда будет одобрена к использованию в ЕС. Российские исследователи имеют большой опыт работы с вакцинами." Спутник V "разработан умело", - сказал Мертенс.
"Спутник V", как и AstraZeneca, является векторной вакциной, которая базируется на генетически модифицированном аденовирусе шимпанзе. Впрочем, в отличие от вакцины AstraZenecа, "Спутник V" использует два разных векторные вирусы для первой и второй дозы, уточнил Мертенс. "Это - очень разумно, потому что таким образом можно предотвратить потенциальному снижению эффективности через иммунную реакцию на векторы", - пояснил председатель комиссии.
На прошлой неделе Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало изучать российскую вакцину для ее возможного одобрения. Сейчас в ЕС допущены вакцины трех производителей - Biontech / Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Ожидается, что 11 марта EMA рекомендовать одобрение вакцины от американского производителя Johnson & Johnson.
Ранее председатель правления регуляторного органа ЕС предостерегла от экстренных национальных разрешений для российской вакцины "Спутник V", сравнив эту идею с "русской рулеткой".