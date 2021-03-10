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У Туреччині автобус з’їхав у 300-метрову прірву: 2 загиблих, 24 постраждалих

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У Туреччині автобус з’їхав у 300-метрову прірву: 2 загиблих, 24 постраждалих

Середа, 10 березня 2021, 15:19

У турецькій провінції Батман впав у прірву автобус, який перевозив працівників текстильного підприємства, а також студентів, які їхали туди на стажування.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NTV.

Аварія сталася у середу вранці. Ймовірно, водій не впорався із керуванням на повороті і автобус скотився з 300-метрової скелі.

 

Після ДТП стало відомо, що транспортний засіб був розрахований на 14 пасажирів.

В результаті аварії 2 людини загинули і 24 отримали травми, троє із них у важкому стані. Серед загиблих було двоє студентів з однієї родини.

 

Місцеві мешканці створили живий ланцюг на схилах, щоб допомогти рятувальникам та лікарям дістати постраждалих із прірви.

Нагадаємо, 1 березня у турецькій Аланії злетів у прірву автомобіль, у салоні якого були дві громадянки України.

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