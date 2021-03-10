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В Турции автобус съехал в 300-метровую пропасть: 2 погибших, 24 пострадавших

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В Турции автобус съехал в 300-метровую пропасть: 2 погибших, 24 пострадавших

Среда, 10 марта 2021, 15:19

В турецкой провинции Батман упал в пропасть автобус, перевозивший работников текстильного предприятия, а также студентов, которые ехали туда на стажировку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NTV.

Авария произошла в среду утром. Вероятно, водитель не справился с управлением на повороте и автобус скатился с 300-метровой скалы.

 

После ДТП стало известно, что транспортное средство было рассчитано на 14 пассажиров.

В результате аварии 2 человека погибли и 24 получили травмы, трое из них в тяжелом состоянии. Среди погибших было двое студентов из одной семьи.

 

Местные жители создали живую цепь на склонах, чтобы помочь спасателям и врачам получить пострадавших из пропасти.

Напомним, 1 марта в турецкой Алании слетел в пропасть автомобиль, в салоне которого были две гражданки Украины.

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