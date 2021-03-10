Після сутичок у передмісті Афін затримали 16 осіб

16 осіб затримала поліція після вечора жорстких сутичок у районі Неа-Смірні, за 5 кілометрів від Афін, одному з них загрожують серйозні звинувачення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Greek Reporter.

За даними джерел у поліції, одному з них, 22-річному хлопцеві, можуть висунути звинувачення у замаху на вбивство. Його вважають одним із протестувальників у масках, які завдали серйозних травм правоохоронцю.

Поліцейський залишається у лікарні, зараз загрози для його життя немає.

Іншим затриманим можуть висунути звинувачення у співучасті в замаху на вбивство, завданні тілесних ушкоджень, підпал та володіння вибуховими речовинами.

Як вже повідомлялося, 9 березня багатотисячна демонстрація в передмісті Афін проти насильства поліції переросла у жорсткі сутички.

Акцію протесту спровокувала поява відео з побиттям поліцейськими чоловіка з Неа-Смірни.

Повідомляється, що одного з учасників побиття відсторонили від служби, щодо інших його колег, які стояли поруч і не втручалися, триває службове розслідування.