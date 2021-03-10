После столкновений в пригороде Афин задержали 16 человек

16 человек задержала полиция после вечера жестких столкновений в районе Неа-Смирни, в 5 километрах от Афин, одному из них грозят серьезные обвинения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Greek Reporter.

По данным источников в полиции, одному из них, 22-летнему парню, могут выдвинуть обвинения в покушении на убийство. Его считают одним из протестующих в масках, которые нанесли серьезные травмы полицейскому.

Полицейский остается в больнице, сейчас угрозы для его жизни нет.

Другим задержанным могут быть предъявлены обвинения в соучастии в покушении на убийство, нанесении телесных повреждений, поджоге и владении взрывчатыми веществами.

Как уже сообщалось, 9 марта многотысячная демонстрация в пригороде Афин против насилия полиции переросла в жесткие столкновения.

Акцию протеста спровоцировало появление видео с избиением полицейскими человека из Неа-Смирни.

Сообщается, что одного из участников избиения отстранили от службы, в отношении других его коллег, которые стояли рядом и не вмешивались, продолжается служебное расследование.