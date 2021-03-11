В МЗС розповіли про стан українців з суховантажу, що затонув біля берегів Румунії

ВМС Румунії направили гелікоптер для транспортування критично постраждалої українки до лікарні, решта врятованих моряків із затонулого судна Volgo Balt 179 у задовільному стані.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

"ВМС Румунії направили гелікоптер для транспортування критично постраждалої українки до лікарні. Решта врятованих моряків знаходиться на борту румунського рятувального судна GSP Falcon, їхній стан задовільний", - повідомив він.

Пошуки однієї зниклої людини тривають.

Volgo Balt 179: ВМС Румунії направили гелікоптер для транспортування критично постраждалої українки до лікарні Констанци. Решта врятованих моряків знаходиться на борту румунського рятувального судна GSP Falcon. Їхній стан задовільний. Пошуки одного члена екіпажу тривають. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 11, 2021

Речник повідомив також, що у порт Констанца вирушили українські консули для координації рятувальної операції та надання консульської допомоги.

Доповнено: Олег Ніколенко оприлюднив список імен врятованих українців.

Врятовані члени екіпажу із затонулого судна Volgo Balt 179:

1. Severa Yurii

2. Hliznutsa Ihor

3. Chernov Oleksandr

4. Gayday Sergiy

5. Morozov Denys

6. Soloviov Vitalii

7. Remishevsky Mykola

8. Diemientiev Serhii

9. Nikolaienko Dmytro

10.Sokolova Angelina — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 11, 2021

Нагадаємо, 11 березня біля берегів Румунії затонув суховантаж з 13 членами екіпажу - 12 чоловіками та жінкою, усі вони - громадяни України. Двоє моряків загинули, одного досі шукають.

Судно під прапором Коморських островів вийшло з російського порту Ростов-на-Дону і прямувало до румунського порту Констанца.

17 січня у Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин зазнав аварії та потонув такий же суховантаж Arvin класу "Волга-Балт" (ріка-море). Судно йшло під прапором Палау й належало українській компанії Arvin Shipping LTD.