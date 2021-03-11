В МИД рассказали о состоянии украинцев с сухогруза, затонувшего у берегов Румынии

ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки критически пострадавшей украинки в больницу, остальные спасенные моряки с затонувшего судна Volgo Balt 179 - в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

"ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки критически пострадавшей украинки в больницу. Остальные спасенные моряки находится на борту румынского спасательного судна GSP Falcon, их состояние удовлетворительное", - сообщил он.

Поиски одного пропавшего продолжаются.

Volgo Balt 179: ВМС Румунії направили гелікоптер для транспортування критично постраждалої українки до лікарні Констанци. Решта врятованих моряків знаходиться на борту румунського рятувального судна GSP Falcon. Їхній стан задовільний. Пошуки одного члена екіпажу тривають. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 11, 2021

Пресс-секретарь сообщил также, что в порт Констанца отправились украинские консулы для координации спасательной операции и оказания консульской помощи.

Дополнено: Олег Николенко опубликовал список имен спасенных украинцев.

Врятовані члени екіпажу із затонулого судна Volgo Balt 179:

1. Severa Yurii

2. Hliznutsa Ihor

3. Chernov Oleksandr

4. Gayday Sergiy

5. Morozov Denys

6. Soloviov Vitalii

7. Remishevsky Mykola

8. Diemientiev Serhii

9. Nikolaienko Dmytro

10.Sokolova Angelina — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 11, 2021

Напомним, 11 марта у берегов Румынии затонул сухогруз с 13 членами экипажа - 12 мужчинами и женщиной, все они - граждане Украины. Двое моряков погибли, одного до сих пор ищут.

Судно под флагом Коморских островов вышло из российского порта Ростов-на-Дону и направлялось в румынский порт Констанца.

17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын потерпел крушение и утонул такой же сухогруз Arvin класса "Волга-Балт" (река-море). Судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании Arvin Shipping LTD.