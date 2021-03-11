Депутат партии Меркель сложил мандат по подозрению в лоббизме Азербайджана

Депутат немецкого Бундестага от партии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) Марк Хауптман сложил свой мандат из-за обвинений в коррупции и возможных сомнительных связях с Азербайджаном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Хауптмана обвинили в продвижении интересов других государств в обмен на материальную компенсацию.

Причиной подозрений в адрес политика, среди прочего, стало размещение в газете, которую Хауптман издает в Тюрингии, рекламных объявлений из Азербайджана, Тайваня и Вьетнама.

Сам политик категорически отверг все обвинения в интервью газете Die Welt.

"Эти рекламные объявления никак не повлияли на принятые мной политические решения - я придаю этому особое значение", - заявил Хауптман.

Он добавил, что вопрос о том, является ли публикация подобной рекламы политически целесообразной, остается противоречивым.

Он также заявил изданию, что никогда не получал денег из Азербайджана. Все поездки, которые он совершал, были или оплачены, или одобрены Бундестагом. Также он заверил, что не принимал никаких подарков.

Свою активность в связи с Азербайджаном политик объяснил тем, что его политическая деятельность направлена, в том числе, на вопросы внешней торговли.

Хауптман стал не первым депутатом ХДС, которого подозревают в коррупционных связях с автократическими режимами. Неделю назад Бундестаг снял иммунитет еще с одного депутата этой же фракции - Акселя Фишера. Депутат, вероятно, входил в "азербайджанское лобби" западных политиков в Парламентской ассамблее Совета Европы.

В течение многих лет они препятствовали тому, чтобы режим в Баку был признан виновным в нарушениях прав человека.

После лишения неприкосновенности сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции провели обыски шести объектов недвижимости Фишера в земле Баден-Вюртемберг и Берлине, включая бюро политика в Бундестаге.

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