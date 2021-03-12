Британський експорт в ЄС обвалився у перший місяць після остаточного Brexit

Експорт та імпорт між Британією і ЄС впали протягом першого місяця нових торговельних відносин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Експорт товарів до ЄС, за винятком немонетарного золота та інших дорогоцінних металів, у січні впав на 40,7%, повідомило британське Управління національної статистики.

Імпорт впав на 28,8%

Однак раніше управління попереджало, що враження обсягів торгівлі пандемією COVID-19 ускладнить ідентифікацію впливу Brexit від нових митних домовленостей за даними січня.

Як відомо, Британія залишила Європейський Союз 31 січня 2020 року, і 1 лютого 2020 року набула чинності Угода про вихід, а перехідний період тривав до 31 грудня 2020 року.

Торговельна угода між Лондоном і Брюсселем діє в режимі тимчасового застосування до ратифікації Європарламентом.