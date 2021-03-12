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Британский экспорт в ЕС обвалился в первый месяц после окончательного Brexit

Пятница, 12 марта 2021, 09:59

Экспорт и импорт между Британией и ЕС упали в течение первого месяца новых торговых отношений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Экспорт товаров в ЕС, за исключением немонетарного золота и других драгоценных металлов, в январе упал на 40,7%, сообщило британское Управление национальной статистики.

Импорт упал на 28,8%

Однако ранее управление предупреждало, что ущерб для объемов торговли, связанный с пандемией COVID-19, осложнит идентификацию влияния Brexit с новыми таможенными договоренностями по данным января.

Как известно, Великобритания вышла из Евросоюза 31 января 2020 года, и 1 февраля 2020 года вступило в силу Соглашение о выходе, а переходный период длился до 31 декабря 2020 года.

Торговое соглашение между Лондоном и Брюсселем действует в режиме временного применения до ратификации Европарламентом.

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