Національна авіакомпанія Чехії оголошена банкрутом

Міський суд Праги визнав національну авіакомпанію Чехії - Czech Airlines - банкрутом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zdopravy.cz.

Ініціатором банкрутства стала сама авіакомпанія. Czech Airlines визнала свою неспроможність обслуговувати борги, що накопичилися за час пандемії.

Подальшу долю однієї з найстаріших авіакомпаній світу тепер вирішать суд, керуючі у справах про неспроможність і кредитори. Кредитори компанії повинні зареєструвати свої вимоги в найкоротші терміни, в червні суд призначив збори кредиторів.

Згідно із заявою про неспроможність, у боржника приблизно 266 кредиторів, в основному з числа постачальників, і приблизно 230 000 кредиторів з числа пасажирів, в основному через рейси, які раніше не виконувалися.

Компанія винна постачальникам близько 800 мільйонів крон (30 млн євро), а пасажирам - 1 мільярд крон (38 млн євро).

Минулого тижня Czech Airlines списала все турбогвинтові літаки. У флоті залишилося три літаки.

Наприкінці лютого Czech Airlines оголосила про плани звільнити всіх своїх 430 співробітників, які ще залишилися у штаті.

Власнику компанії концерну Smartwings в лютому було відмовлено в державній програмі допомоги на суму 42 мільйони євро.

Разом з пакетом заходів з порятунку Smartwings хотіла, щоб уряд розробив програму підтримки для Czech Airlines, як і в випадку інших сильно постраждалих секторів економіки країни. Однак чеський уряд виступив проти надання такого пакета допомоги.