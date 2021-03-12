Авиакомпания Czech Airlines объявлена ​​банкротом

Городской суд Праги признал национальную авиакомпанию Чехии - Czech Airlines - банкротом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zdopravy.cz.

Инициатором банкротства стала сама авиакомпания. Czech Airlines признала свою несостоятельность обслуживать долги, накопившиеся за время пандемии.

Дальнейшую судьбу одной из старейших авиакомпаний мира теперь решат суд, управляющие по делам о несостоятельности и кредиторы. Кредиторы компании должны зарегистрировать свои требования в кратчайшие сроки, в июне суд назначил собрание кредиторов.

Согласно заявлению о несостоятельности, у должника примерно 266 кредиторов, в основном из числа поставщиков, и примерно 230 тысяч кредиторов из числа пассажиров, в основном рейсов, которые ранее не выполнялись.

Компания должна поставщикам около 800 млн крон (30 млн евро), а пассажирам – 1 млрд крон (38 млн евро).

На прошлой неделе Czech Airlines списала все турбовинтовые самолеты. Во флоте осталось три самолета.

В конце февраля Czech Airlines объявила о планах уволить всех своих 430 сотрудников, которые еще остались в штате.

Владельцу компании, концерну Smartwings, в феврале было отказано в государственной программе помощи на сумму 42 млн евро.

Вместе с пакетом мер по спасению Smartwings хотела, чтобы правительство разработало программу поддержки для Czech Airlines, как и в случае других сильно пострадавших секторов экономики страны. Однако чешское правительство выступило против такого пакета помощи.