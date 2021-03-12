ЄС надасть Сербії 12 мільйонів євро на боротьбу з COVID-19

Європейська комісія запропонувала виділити близько 12 мільйонів євро з Європейського фонду солідарності, щоб допомогти Сербії в боротьбі з пандемією COVID-19.

Про це оголосила делегація ЄС в Сербії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Кошти будуть спрямовані на заходи з профілактики, моніторингу та контролю поширення хвороби, а також на придбання медичних та індивідуальних засобів захисту.

Гроші також допоможуть покрити витрати, які Сербія зазнала в боротьбі з пандемією.

Кошти будуть виділені з Європейського фонду солідарності (EUSF) і є частиною більшого пакета на 530 мільйонів євро. Цей пакет допомоги планується для 17 держав-членів і трьох країн-кандидатів, включаючи Сербію.

Сем Фабріци, глава представництва ЄС в Сербії, заявив, що ЄС підтримав Сербію з початку пандемії, пожертвувавши до 17 мільйонів євро.

"Цей потужний політичний сигнал для Сербії, кандидата в члени, що ставить її на один рівень з державами-членами ЄС", - додав він.

Раніше стало відомо, що у Сербії розпочнеться виробництво російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".