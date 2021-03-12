ЕС предоставит Сербии 12 млн евро на борьбу с COVID-19

Европейская комиссия предложила выделить около 12 млн евро из Европейского фонда солидарности, чтобы помочь Сербии в борьбе с пандемией COVID-19.

Об этом объявила делегация ЕС в Сербии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Средства будут направлены на мероприятия по профилактике, мониторингу и контролю распространения болезни, а также на приобретение медицинских и индивидуальных средств защиты.

Деньги также помогут покрыть расходы, которые Сербия понесла в борьбе с пандемией.

Средства будут выделены из Европейского фонда солидарности (EUSF) и являются частью большого пакета на 530 млн евро. Этот пакет помощи планируется для 17 государств-членов и трех стран-кандидатов, включая Сербию.

Сэм Фабрици, глава представительства ЕС в Сербии, заявил, что ЕС поддержал Сербию с начала пандемии, пожертвовав в 17 млн евро.

"Этот мощный политический сигнал для Сербии, кандидата в члены, ставит ее на один уровень с государствами-членами ЕС", - добавил он.

Ранее стало известно, что в Сербии начнется производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V".