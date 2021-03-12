Премьер Британии отклонил призыв Греции вернуть мраморы Парфенона

Британский премьер-министр Борис Джонсон отклонил призыв Греции вернуть в страну мраморы Парфенона, аргументируя это тем, что эти 2500-летние культурные сокровища "законно принадлежат доверенным лицам Британского музея".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Я понимаю сильные чувства греческого народа - и премьер-министра Мицотакиса - по этому поводу", - сказал Джонсон в своих первых публичных комментариях по этому вопросу после того, как стал премьер-министром.

"Но правительство Великобритании имеет твердую давнюю позицию относительно скульптур, которая заключается в том, что они были приобретены лордом Элгином в соответствии с законами того времени и по закону принадлежат доверенным лицам Британского музея", - добавил он.

Так называемые мраморы Парфенона - это мраморные барельефы, которые когда-то украшали античный храм. На них изображен бой греков с кентаврами. Мраморы вывез в Лондон лорд Элгин, британский дипломат, в 1816 году и продал Британскому музею. Сейчас они являются одной из самых известных его экспозиций.

Греция уже десятки лет просит Британию о реституции достопримечательности, но Лондон не соглашается, ссылаясь на то, что мраморы были вывезены с разрешения Порты, властей Османской империи, которая в то время контролировала территорию страны.

В последние годы Афины предлагают решить вопрос при посредничестве ЮНЕСКО, но Британский музей не соглашается.

В мае прошлого года Греция в очередной раз обратилась к Британии с просьбой вернуть мраморы.