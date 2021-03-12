Суд у Гамбурзі скасував вимогу маски для бігунів у парках

Адміністративний суд Гамбурга ухвалив рішення про виняток із загальнообов’язкового маскового режиму для бігунів у парках.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

У той час як у багатьох федеральних землях Німеччини вже почали послаблювати карантинні обмеження, Гамбург лише в кінці лютого запровадив вимогу носити маску у тому числі у парках - з 10 години ранку до 6 вечора. Втім, на відміну від транспорту й магазинів, у парках не обов’язково носити медичну маску, допускається у тому числі тканинна.

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Суд за прискореною процедурою скасував частину рішення, зробивши виняток для бігунів, які тренуються у парках вздовж річок Альстер та Ельба, а також у ландшафтному парку Єнішпарк.

Адмінсуд у рішенні визнав, що хоча масковий режим запроваджено із законною метою, але є надто узагальненою та непропорційною вимогою, що не враховує скупченість людей, погодні умови тощо.

Міська влада зможе оскаржити рішення у Вищому адміністративному суді.