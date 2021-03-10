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Меркель очікує, що важка фаза епідемії в Німеччині затягнеться до липня

Середа, 10 березня 2021, 19:08

Ситуація з коронавірусом в Німеччині буде залишатися важкою принаймні до липня, вважає канцлерка Ангела Меркель. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, про це Меркель сказала в середу в ході відеоконференції.

 Глава німецького уряду заявила що ситуація з коронавірусом в Німеччині буде залишатися напруженою до літа. 

"Це ще три або чотири важких місяці: березень, квітень, травень, червень", - сказала вона.

Потім, за оцінкою Меркель, стане очевидним вплив вакцинації в Німеччині. 

"Тоді буде набагато краще, але зараз кожен день важкий", - визнала канцлерка. 

За її словами, весна "полегшить" деякі речі, але цієї пори року більше відчуватимуться обмеження.

У Німеччині з 8 березня знову відкрилися книжкові та квіткові магазини, магазини садових товарів, косметичні салони, автошколи.

Решта магазинів, за винятком продовольчих і аптек, а також готелі, ресторани та інші заклади поки залишаться закритими.

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