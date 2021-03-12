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Суд в Гамбурге отменил требование маски для бегунов в парках

Пятница, 12 марта 2021, 14:39

Административный суд Гамбурга принял решение об исключении из общеобязательного масочного режима для бегунов в парках.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В то время как во многих федеральных землях Германии уже начали ослаблять карантин, Гамбург лишь в конце февраля ввел требование носить маску в том числе в парках - с 10:00 утра до 6 вечера. Впрочем, в отличие от транспорта и магазинов, в парках не обязательно носить медицинскую маску, допускается в том числе тканевая.

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Суд по ускоренной процедуре отменил часть решения, сделав исключение для бегунов, которые тренируются в парках вдоль рек Альстер и Эльба, а также в ландшафтном парке Енишпарк.

Админсуд в решении признал, что хотя масочный режим введен с законной целью, но слишком обобщенное и непропорциональное требование не учитывает скученность людей, погодные условия и т.п.

Городские власти смогут обжаловать решение в Высшем административном суде.

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