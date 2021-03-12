Президент Вірменії потрапив до лікарні

Президент Вірменії Армен Саркісян у п'ятницю був госпіталізований.

Про це повідомила вірменська газета "Грапарак" з посиланням на власне джерело у лікарні, пише "Європейська правда".

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"Президент Республіки Вірменія Армен Саркісян доставлений в медичний центр "Астхік". За нашими даними, у нього проблеми з серцем, зараз відбувається операція зі стентування", - пише газета.

У пресслужбі Саркісяна "Интерфаксу" повідомили, що у зв'язку з перенесеним коронавірусом у президента ускладнення.

"У зв'язку з перенесеним коронавірусом у президента Вірменії виникли ускладнення. В даний час він проходить обстеження в медцентрі "Астхік", - відзначили в пресслужбі.

Ця новина надійшла на тлі політичної кризи у Вірменії, яка розгорнулась довкола конфлікту прем’єр-міністра з військовими.

Президент Вірменії 13 березня запросив на зустріч політичні сили для переговорів, під час яких планувалося обговорити поточну ситуацію та знайти взаємоприйнятні рішення для подолання кризи.