Президент Вірменії звернувся в КС щодо закону, за яким звільнили голову Генштабу

Президент Вірменії Армен Саркісян звернувся до Конституційного суду з питання закону "Про військову службу і статус військовослужбовця", за яким звільнено голову Генштабу Оніка Гаспаряна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радио Азатутюн".

У заяві, опублікованій в середу на сайті президента Вірменії, йдеться, що Армен Саркісян, керуючись пунктом 4 частини 1 статті 169 Конституції, звернувся до Конституційного суду з проханням визначити питання відповідності Конституції закону "Про військову службу і статус військовослужбовця" від 15 листопада 2017 року .

Відзначається, що звернення до Конституційного суду обумовлено існуючими в прикладній юриспруденції проблемами, які стали більш очевидними в результаті ініціативи прем'єр-міністра щодо звільнення начальника Генштабу ВС Вірменії Оніка Гаспаряна із займаної посади.

Як зазначив президент, у Конституційного суду в рамках закріплених законом повноважень є можливість провести всебічне дослідження цього питання і винести рішення.

"Рішення Конституційного суду по цій заяві та можливих заходів можуть дуже серйозно вплинути на раніше прийняті рішення, на нинішні і подальші процеси, що стосуються ситуації, що склалася, в контексті тлумачення і застосування закону", - зазначив Армен Саркісян.

Президент Вірменії також висловив надію на те, що по можливості швидке ухвалення відповідного рішення призведе до правової визначеності та сприятиме врегулюванню нинішньої кризи.

Відзначимо, що раніше сьогодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що начальник Генерального штабу Збройних сил Вірменії Онік Гаспарян з 10 березня вважається звільненим з посади силою закону.

Нагадаємо, політична криза у Вірменії загострилася 25 лютого. Генштаб Вірменії опублікував заяву з вимогою відставки прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна після його рішення звільнити заступника керівника Генштабу. Прем’єр назвав це "спробою державного перевороту" та заявив про рішення звільнити главу Генштабу Оніка Гаспаряна.

Опозиція Вірменії, яка давно вимагає відставки Пашиняна після поразки Вірменії у війні в Карабаху, підтримала вимогу Генштабу.

Детальніше читайте у статті Ультиматум для Пашиняна: чи уникне Вірменія військового перевороту.