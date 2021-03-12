Президент Армении попал в больницу

Президент Армении Армен Саркисян в пятницу был госпитализирован.

Об этом сообщила армянская газета "Грапарак" со ссылкой на собственный источник в больнице, пишет "Европейская правда".

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"Президент Республики Армения Армен Саркисян доставлен в медицинский центр "Астхик". По нашим данным, у него проблемы с сердцем, сейчас идет операция по стентированию", - пишет газета.

В пресс-службе Саркисяна агентству "Интерфакс" сообщили, что у президента осложнения в связи с перенесенным коронавирусом.

"В связи с перенесенным коронавирусом у президента Армении возникли осложнения. В настоящее время он проходит обследование в медцентре "Астхик", - отметили в пресс-службе.

Эта новость появилась на фоне политического кризиса в Армении, возникшего из-за конфликта премьер-министра с военными.

Президент Армении 13 марта пригласил на встречу политические силы для переговоров, в ходе которых планировалось обсудить текущую ситуацию и найти взаимоприемлемые решения для преодоления кризиса.