Криза у Вірменії: начальник Генштабу оскаржить своє звільнення у суді

Звільнений прем’єром начальник Генштабу, який вимагав відставки уряду, оскаржить рішення про своє звільнення з посади у суді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радио Азатутюн".

У зверненні 10 березня Онік Гаспарян заявив, що вважає увесь процес його відсторонення від посади неконституційним, як і аргументацію у сьогоднішній заяві прем’єра Нікола Пашиняна, та звертається до Адміністративного суду "для забезпечення верховенства Конституції і права та реалізації сили виключно на основі права".

Він додав, що досі вважає найкращим виходом з політичної кризи відставку прем’єра та дострокові парламентські вибори.

Тим часом прем’єр Нікол Пашинян вніс президентові пропозицію про призначення новим начальником Генштабу Артака Давтяна. Він вже обіймав цю посаду з травня 2018 по червень 2020 року, його наступником став Онік Гаспарян.

Нагадаємо, політична криза у Вірменії загострилася 25 лютого. Генштаб Вірменії опублікував заяву з вимогою відставки прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна після його рішення звільнити заступника керівника Генштабу. Прем’єр назвав це "спробою державного перевороту" та заявив про рішення звільнити главу Генштабу Оніка Гаспаряна.

Президент Вірменії Армен Саркісян двічі відмовився підписувати указ про це.

9 березня Пашинян заявив, що Гаспарян має вважатися звільненим з посади, тому що президент не підписав проект указу в терміни, встановлені законом, і не звернувся до Конституційного суду.

Президент Вірменії після цього повідомив, що звернувся до Конституційного суду щодо конституційності закону "Про військову службу і статус військовослужбовця" від 2017 року через проблеми, які проявилися на тлі конфлікту між Генштабом і прем’єром.

"Рішення КС з цього питання може серйозно вплинути на вже ухвалені рішення і на подальші процеси, що стосуються цієї ситуації, у контексті тлумачення і застосування закону", - зазначив Армен Саркісян.

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