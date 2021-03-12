В МЗС відреагували на розмову угорського єврокомісара з угорцями Закарпаття про їхній захист

У Міністерстві закордонних справ України нагадали, що правам угорської та інших національних меншин в Україні нічого не загрожує і порадили не політизувати це питання.

Як пише "Європейська правда", про це сказав речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі "Радіо Свобода" після звісток про розмову між угорським єврокомісаром та угорцями Закарпаття.

"Правам угорської, як і інших національних меншин в Україні, нічого не загрожує. МЗС і Міносвіти ведуть діалог з угорськими урядовцями, надають їм вичерпні роз’яснення особливостей організації навчального процесу в Україні. Ми виступаємо проти політизації та будь-яких зловживань цією темою", – наголосив Олег Ніколенко.

За його словами, нині існують всі підстави досягти бажаного порозуміння як на двосторонньому рівні, так й в безпосередній взаємодії з громадянами України – представниками угорської меншини.

Нагадаємо, 12 березня єврокомісар з питань розширення і сусідства ЄС Олівер Варгеї провів онлайн-зустріч з представниками угорців Закарпаття Ласло Брензовичем, главою Товариства угорської культури Закарпаття, і Андреа Бочкор щодо того, як Україна має забезпечити права національних меншин.

Василь (Ласло) Брензович - екснадреп і голова Товариства угорської культури Закарпаття. Наприкінці листопада минулого року СБУ провела обшуки в офісі Товариства та вдома у Брензовича, що призвело до нового загострення у відносинах з Угорщиною.

Андреа Бочкор – депутат Європарламенту від Угорщини від 2014 року, обрана за списком партії Віктора Орбана, яка водночас є громадянкою України. Прописана у Берегові, до обрання була викладачкою угорського університету на Закарпатті.

Сайт "Миротворець" вніс її у свій список, заявляючи, що вона "порушує законодавство України шляхом отримання другого громадянства". Це стало причиною скандалу за участі єврокомісара Варгеї на Раді асоціації Україна-ЄС в лютому. Детальніше - у статті: Шантаж із "Миротворцем": як комісар від Угорщини зривав домовленості України та ЄС.