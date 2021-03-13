Президент Вірменії повернувся до роботи після госпіталізації
Президент Вірменії Армен Саркісян, якого 12 березня госпіталізували, після обстеження у лікарні повернувся до роботи у звичайному режимі.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн", про це повідомили у канцелярії президента увечері того ж дня, коли стало відомо про госпіталізацію Саркісяна.
Перед тим "Радіо Азатутюн" повідомляли, що у Армена Саркісяна виникли ускладнення після коронавірусу нового типу, яким він перехворів у січні.
Президента госпіталізували у медичний центр "Астхік" у Єревані.
Ця новина надійшла на тлі політичної кризи у Вірменії, яка розгорнулась довкола конфлікту прем’єр-міністра з військовими.
Президент Вірменії 13 березня запросив на зустріч політичні сили для переговорів, під час яких планувалося обговорити поточну ситуацію та знайти взаємоприйнятні рішення для подолання кризи.