Президент Армении вернулся к работе после госпитализации

Президент Армении Армен Саркисян, которого 12 марта был госпитализирован, после обследования в больнице вернулся к работе в обычном режиме.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн", об этом сообщили в канцелярии президента вечером того же дня, когда стало известно о госпитализации Саркисяна.

Перед тем "Радио Азатутюн" сообщали, что у Армена Саркисяна возникли осложнения после коронавируса нового типа, которым он переболел в январе.

Президента госпитализировали в медицинский центр "Астхик" в Ереване.

Эта новость поступила на фоне политического кризиса в Армении, что возник вокруг конфликта премьер-министра с военными.

Президент Армении 13 марта пригласил на встречу политические силы для переговоров, в ходе которых планировалось обсудить текущую ситуацию и найти взаимоприемлемые решения для преодоления кризиса.