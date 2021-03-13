У Данії жінку засудили до 2 років в’язниці за заклики до насильства на акції коронаскептиків

Суд у Копенгагені засудив до 2 років ув’язнення жінку, яка під час протесту проти коронавірусних обмежень закликала "громити місто".

Про це повідомляє The Local, пише "Європейська правда".

Жінка взяла участь та виступила з промовою на акції коронаскептиків 9 січня, організованого спільнотою "Men in Black". У промові пролунали в тому числі фрази "громити місто" та "зламати систему".

Того дня демонстрація переросла у заворушення. Засуджена жінка до останнього залишалася у перших рядах, попри заклики поліції розійтися.

Серед іншого, суд визнав її винною у словах та діях, які "сприяли грубому порушенню громадського порядку та застосуванню сили проти поліції".

Спершу для неї вимагали один рік позбавлення волі, але суд врахував нове законодавство, за яким зв’язок порушення з епідемією коронавірусу є обтяжуючою обставиною.

Це перший серйозний вирок, пов’язаний з протестами коронаскептиків у Данії.

Вирок спричинив дискусію про те, наскільки покарання пропорційне порушенню та чи не надто буквально інтерпретували її слова.

Раніше у зв'язку з цими самими подіями затримали чоловіків, які виготовили опудало прем'єрки Метте Фредеріксен з написом "Її треба вбити" та спалили його. Цей вчинок інтерпретували як пряму погрозу.