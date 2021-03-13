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В кількох містах Німеччини зібралися акції коронаскептиків

Субота, 13 березня 2021, 17:35

В кількох містах Німеччини вдень 13 березня зібралися акції коронаскептиків та "втомлених карантином". 

Про це повідомляє DPA, пише "Європейська правда".

У Дрездені на вулиці вийшли кількасот людей-прихильників руху Querdenken, що об’єднує коронаскептиків, крайніх правих та антивакцинаторів - попри те, що суд заборонив демонстрації у зв’язку з епідемією. 

 

Багато людей вийшли без масок та кричали гасла на зразок "Пандемія закінчилася". 

Bild повідомляє, що на цій акції вже сталися сутички. 

Сотні людей вийшли також у Штутгарті, вигучуючи "З нас годі". У поліції повідомили, що кількість учасників суттєво перевищує заявлені 750 осіб, та що понад 80% - без масок.

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Акція з кількох тисяч людей почала збиратися і в Мюнхені, перед парламентом Баварії, але поліція майже одразу втрутилася. 

"Поліція припинила демонстрацію, тому що учасники не дотримувалися необхідних вимог", - повідомив речник поліції. Про затриманих чи постраждалих не повідомляють. 

Близько 2000 осіб вийшли у Дюссельдорфі. Там протестувальників-пішоходів додатково супроводжували близько 100 авто. 

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