В нескольких городах Германии собрались акции коронаскептиков
В нескольких городах Германии днем 13 марта собрались акции коронаскептиков и противников карантинных ограничений.
Об этом сообщает DPA, пишет "Европейская правда".
В Дрездене на улицы вышли несколько сотен человек-сторонников движения Querdenken, что объединяет коронаскептиков, крайне правых и антивакцинаторов - несмотря на то, что суд запретил демонстрации в связи с эпидемией.
Многие люди вышли без масок с лозунгами "Пандемия закончилась" и подобными.
Bild сообщает, что на этой акции уже произошли столкновения.
„Wir sind friedlich was seid ihr?“ - Ein weiteres Video aus #Dresden zeigt, wie „Querdenker“ gezielt Polizisten angreifen. #dd1303 pic.twitter.com/marsbRAvjc— julius geiler (@glr_berlin) March 13, 2021
Сотни людей вышли также в Штутгарте, с лозунгами "С нас хватит". В полиции сообщили, что количество участников существенно превышает заявленные 750 человек, и что более 80% - без масок.
Акция из нескольких тысяч людей начала собираться и в Мюнхене, перед парламентом Баварии, но полиция почти сразу вмешалась.
"Полиция прекратила демонстрацию, так как участники не соблюдались необходимые требования", - сообщил представитель полиции. О задержанных или пострадавших не сообщается.
Около 2000 человек вышли в Дюссельдорфе. Там протестующих пешеходов дополнительно сопровождали около 100 автомобилей.