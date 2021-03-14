Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Віцепрезидент Єврокомісії: "Північний потік-2" не потрібен для енергопостачання ЄС

Мер Ніцци попросив владу Франції дозволити йому купівлю російської вакцини

Єврокомісія відреагувала на закиди країн ЄС про несправедливий розподіл вакцин

США перетнули позначку у 100 млн щеплень від коронавірусу






Авіакомпанія airBaltic відновлює рейси в Україну після річної перерви

Неділя, 14 березня 2021, 13:19

Авіакомпанія airBaltic оголосила про поетапне відновлення польотів відразу за трьома маршрутами між Латвією та Україною після річної перерви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Avianews.

17 березня авіакомпанія відновить рейси з Риги до Києва. Спочатку частота складе два рейси на тиждень, а з 28 березня збільшиться до чотирьох рейсів на тиждень.

2 травня airBaltic повернеться на лінію Рига-Одеса з поступовим нарощуванням числа рейсів до п'яти на тиждень.

3 червня латвійська авіакомпанія має намір перезапустити маршрут Рига-Львів з двома щотижневими перельотами.

Рейс Рига-Київ позиціонується як цілорічний, тоді як Одеса-Рига і Львів-Рига - як сезонні на період літньої навігації.

Зараз авіакомпанія вже здійснює регулярні рейси з Вільнюса до Києва.

Перед покупкою авіаквитків пасажирам слід упевнитися, що їм дозволено в'їзд в країну призначення. На сьогодні Латвія забороняє в'їзд іноземцям з метою туризму.

Читайте також - Греція відкривається для туристів: що це означає для подорожей з України

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Туризм Авіарейси
powered by lun.ua