Авиакомпания airBaltic возобновляет рейсы в Украину после годичного перерыва

Авиакомпания airBaltic объявила о поэтапном возобновлении полетов сразу по трем маршрутам между Латвией и Украиной после годового перерыва.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Avianews.

17 марта авиакомпания возобновит рейсы из Риги в Киев. Первоначальная частота составит два рейса в неделю, а с 28 марта увеличится до четырех рейсов в неделю.

2 мая airBaltic вернется на линию Рига-Одесса с постепенным наращиванием числа рейсов до пяти в неделю.

3 июня латвийская авиакомпания намерена перезапустить маршрут Рига-Львов с двумя еженедельными перелетами.

Рейс Рига-Киев позиционируется как круглогодичный, тогда как Одесса-Рига и Львов-Рига — как сезонные на период летней навигации.

Сейчас авиакомпания уже совершает регулярные рейсы из Вильнюса в Киев.

Перед покупкой авиабилетов пассажирам следует удостовериться, что им разрешен въезд в страну назначения. На сегодняшний день Латвия запрещает въезд иностранцам с целью туризма.

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