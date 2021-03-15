Букінгемський палац вирішив розслідувати цькування з боку Меган Маркл - ЗМІ

Букінгемський палац вирішив найняти незалежних зовнішніх слідчих для розслідування тверджень про те, що Меган Маркл, герцогиня Сассекська, знущалася з королівського персоналу.

Про це повідомило видання Sunday Times, пише "Європейська правда".

За даними видання, чиновники палацу вирішили, що доцільно не проводити внутрішнє розслідування звинувачень на адресу Меган Маркл, як традиційно відбувається в таких делікатних питаннях. Натомість розслідуванням займеться стороння юридична фірма.

З цього випливає, що королівська сім'я тепер вважає потенційні наслідки занадто чутливими, щоб вирішувати їх усередині, підкреслює видання.

Очікується, що колишні та нинішні королівські помічники поговорять зі слідчими, а герцог і герцогиня Сассекські не будуть запрошені для участі в розслідуванні, незважаючи на те, що вони написали про це до палацу, повідомляє газета.

Минулого місяця двоє високопоставлених співробітників палацу стверджували, що Меган з них знущалася, а інший співробітник сказав, що вона їх "принижувала". Меган ці звинувачення заперечує.

У 2018 році Джейсон Кнауф, тогочасний секретар зі зв'язків з громадськістю герцога і герцогині Сассекських, подав скаргу на знущання з боку Меган. В електронному листі високопоставленому придворному він сказав: "Я дуже стурбований тим, що за останній рік герцогиня змогла зацькувати двох особистих помічників". Він описав її поведінку як "абсолютно неприйнятну".

Електронний лист було відправлено до відділу кадрів, але скарга не розглядалася до цього року.

Ця новина надійшла у розпал найгучнішого скандалу довкола королівської родини після того, як в ефір вийшло резонансне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі, в якому пара озвучила ряд шокуючих звинувачень.

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