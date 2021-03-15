Букингемский дворец решил расследовать травлю со стороны Меган Маркл - СМИ

Букингемский дворец решил нанять независимых внешних следователей для расследования утверждений о том, что Меган Маркл, герцогиня Сассекская, издевалась над королевским персоналом.

Об этом сообщило издание Sunday Times, пишет "Европейская правда".

По данным издания, чиновники дворца решили, что целесообразно не проводить внутреннее расследование обвинений в адрес Меган Маркл, как обычно происходит в таких деликатных вопросах. Расследованием займется сторонняя юридическая фирма.

Из этого следует, что королевская семья теперь считает потенциальные последствия слишком чувствительными, чтобы решать их внутри, подчеркивает издание.

Ожидается, что бывшие и нынешние королевские помощники поговорят со следователями, а герцог и герцогиня Сассекские не будут приглашены для участия в расследовании, несмотря на то, что они написали об этом во дворец, сообщает газета.

В прошлом месяце двое высокопоставленных сотрудников дворца утверждали, что Меган над ними издевалась, а другой сотрудник сказал, что она их "унижала". Меган эти обвинения отрицает.

В 2018 году Джейсон Кнауф, тогдашний секретарь по связям с общественностью герцога и герцогини Сассекских, подал жалобу на издевательства со стороны Меган. В электронном письме высокопоставленному придворному он сказал: "Я очень обеспокоен тем, что за последний год герцогиня смогла затравить двух личных помощников". Он описал ее поведение как "абсолютно неприемлемую".

Электронное письмо было отправлено в отдел кадров, но жалоба не рассматривалась до этого года.

Эта новость поступила в разгар громкого скандала вокруг королевской семьи после того, как в эфир вышло резонансное интервью Меган Маркл и принца Гарри, в котором пара озвучила ряд шокирующих обвинений.

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