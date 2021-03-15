У Нідерландах розпочалося голосування на парламентських виборах

У Нідерландах у понеділок відкрилися виборчі дільниці, щоб протягом трьох днів усі охочі могли проголосувати на парламентських виборах безпечно і з дотриманням протиепідемічних вимог.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Криза COVID-19 стала домінуючою темою кампанії, під час якої опозиційні партії критикували урядові дії щодо надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров’я, а кандидати пояснювали, як вони відбудують економіку, коли вірус відступить.

Голосування в понеділок розпочалось рівно через рік після того, як у країні розпочався перший коронавірусний карантин.

Прогнозується, що консервативна Народна партія свободи та демократії (VVD) на чолі з прем'єр-міністром Марком Рютте отримає більшість місць у нижній палаті парламенту на 150 місць.

Перші два дні голосування призначені для вразливих груп населення. Люди старше 70 років також мають право голосувати поштою.

Агітація триватиме до вівторка і припиниться лише в офіційну дату виборів, у середу.

Рекордні 37 партій виставили своїх кандидатів на вибори. Після підрахунку голосів розпочнеться процес формування наступної правлячої коаліції.

Лідер християнських демократів Вопке Хекстра заявив у неділю, що він виступає за повторення останньої коаліції з чотирьох партій, яку очолював Рютте і яка також включала центристську партію D66 і релігійну партію Крістен Юні.

Другою за чисельністю партією в країні є Партія свободи, очолювана антиіммігрантським депутатом Гертом Вілдерсом. Опитування показують, що партія збереже цю позицію, але Вілдерса навряд чи запросять до якоїсь коаліції через його відверту антиісламську політику.

Опитування також прогнозують, що принаймні дві нові партії можуть пройти до парламенту з невеликою кількістю місць - правопопулістська JA21 і проєвропейська партія Volt.