В Нидерландах началось голосование на парламентских выборах

В Нидерландах в понедельник открылись избирательные участки, чтобы в течение трех дней все желающие могли проголосовать на парламентских выборах безопасно и с соблюдением противоэпидемических требований.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Кризис COVID-19 стала доминирующей темой кампании, во время которой оппозиционные партии критиковали правительственные действия по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, а кандидаты объясняли, как они восстановят экономику, когда вирус отступит.

Голосование в понедельник началось ровно через год после того, как в стране начался первый Коронавирусная карантин.

Прогнозируется, что консервативная Народная партия свободы и демократии (VVD) во главе с премьер-министром Марком Рютте получит большинство мест в нижней палате парламента на 150 мест.

Первые два дня голосования предназначены для уязвимых групп населения. Люди старше 70 лет также имеют право голосовать по почте.

Агитация продлится до вторника и прекратится только в официальную дату выборов, в среду.

Рекордные 37 партий выставили своих кандидатов на выборы. После подсчета голосов начнется процесс формирования следующей правящей коалиции.

Лидер христианских демократов Вопке Хекстра заявил в воскресенье, что он выступает за повторение последней коалиции из четырех партий, которую возглавлял Рютте и которая также включала центристскую партию D66 и религиозную партию Кристен Юные.

Второй по численности партией в стране является Партия свободы, возглавляемая антииммигрантская депутатом Вилдерс. Опросы показывают, что партия сохранит эту позицию, но Вилдерса вряд ли пригласят в какой-то коалиции из-за его откровенную антиисламскую политику.

Опрос также прогнозируют, что по крайней мере две новые партии могут пройти в парламент с небольшим количеством мест - правопопулистская JA21 и проевропейская партия Volt.