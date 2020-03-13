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Президент Литви відклав візит в Україну через коронавірус

П'ятниця, 13 березня 2020, 08:10

Президент Литви Гітанас Науседа через загрозу коронавірусу відклав запланований на наступний тиждень візит в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

За словами речника президента Антанаса Бубняліса, поїздка планувалася на 18-20 березня.

Наприкінці березня президент Литви також має намір брати участь у робочій сесії Європейської Ради в Брюсселі, з приводу цього візиту очікується спільне рішення.

Науседа також планував відвідати короля Бельгії, рішення про цей прийом поки уточнюється.

У Литві наразі підтвердили три випадки зараження коронавірусом.

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