Молдова окончательно отказала в убежище скандальному судье Чаусу
Скандальному судье Николаю Чаусу, которого в Украине уличили в получении взятки в размере $150 000, окончательно отказали в политическом убежище в Молдове.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на mold-street.
Такое решение вынесла коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Верховного суда Молдовы.
Чаус подал ходатайство о предоставлении политического убежища в октябре 2017 года, но Молдова его отклонила.
После этого он подал в суд на президента Молдовы Игоря Додона.
9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП уличили судью Чауса в получении взятки в размере $150 тыс. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.
6 сентября Верховная рада поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест судьи, но Чаус сумел избежать ареста - он бежал из Украины в Молдову и сдался молдовским правоохранителям.
С ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола.