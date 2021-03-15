У Німеччині окремим районам загрожує посилення карантину

Федеральний уряд Німеччини просить федеральні землі з високою захворюваністю на коронавірус починати повертати обмеження, як це передбачено планом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Раніше домовилися про те, що у разі досягнення інцидентності понад 100 випадків на 100 000 населення за останні 7 днів федеральні землі повинні будуть знову посилити карантин.

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"Ми повинні виконувати резолюцію від 3 березня, не лише її приємні, але й болючі положення. Коли приймаються рішення, потрібно допускати, що такі обставини стануть реальністю - рішення має бути виконане", - наголосив речник уряду Штефен Зайберт.

"Ми розуміємо небезпеку нинішньої ситуації, і всі мають її розуміти: зростає захворюваність, особливо серед молоді, більше не зменшується кількість зайнятих ліжок у реанімаціях - це неприємні обставини, на які необхідно реагувати", - додав він.

Заява з’явилася у зв’язку з тим, що два округи у федеральній землі Бранденбург, де показник захворюваності за 7 днів вже перевалив за сотню, заявили, що поки не повертатимуть обмеження.

Інцидентність підскочила вище 100 випадків на 100 тисяч населення за 7 днів також у Кельні, найбільшому місті Північного Рейну-Вестфалії.

Наступного понеділка, 22 березня, прем’єри земель знову зберуться на зустріч з федеральним урядом для рішення щодо подальших кроків.

Тим часом науковий директор Divi-Intensivregister - реєстру кількості зайнятих місць у лікарнях в масштабі країни - вважає за необхідне негайно повертатися до локдауну. Divi є асоціацією медиків екстреної допомоги та реаніматологів.

"З даних, які ми зараз бачимо, та враховуючи все більше домінування британського штаму, ми дуже наполегливо радимо негайно повертатися до локдауну, щоб запобігти значній "третій хвилі". Інакше у нас знову буде по 5-6 тисяч пацієнтів у реанімації… Ми небагато виграємо від того, що не закриємося ще тиждень чи два - кількість випадків швидко злетить, а "збити" хвилю після цього буде удвічі важче, - цитують його ЗМІ.