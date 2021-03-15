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В Германии отдельным районам грозит усиление карантина

Понедельник, 15 марта 2021, 15:01

Федеральное правительство Германии просит федеральные земли с высокой заболеваемостью коронавирусом начинать возвращать ограничения, как это предусмотрено планом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Ранее договорились о том, что в случае достижения инцидентности более 100 случаев на 100 000 населения за последние 7 дней федеральные земли должны будут снова усилить карантин.

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"Мы должны выполнять резолюцию от 3 марта, не только ее приятные, но и болезненные положения. Когда принимаются решения, нужно допускать, что такие обстоятельства станут реальностью - решение должно быть выполнено", - отметил представитель правительства Штефен Зайберт.

"Мы понимаем опасность нынешней ситуации, и все должны ее понимать: растет заболеваемость, особенно среди молодежи, больше не уменьшается количество занятых коек в реанимации - это неприятные обстоятельства, на которые необходимо реагировать", - добавил он.

Заявление появилось в связи с тем, что два округа в федеральной земле Бранденбург, где показатель заболеваемости за 7 дней уже перевалил за сотню, заявили, что пока не будут возвращать ограничения.

Инцидентность подскочила выше 100 случаев на 100 000 населения за 7 дней также в Кельне, крупнейшем городе Северного Рейна-Вестфалии.

В понедельник, 22 марта, премьеры земель вновь соберутся на встречу с федеральным правительством для решения о дальнейших шагах.

Между тем научный директор Divi-Intensivregister - реестра количества занятых мест в больницах в масштабе страны - считает необходимым немедленно возвращаться к локдауну. Divi является ассоциацией медиков экстренной помощи и реаниматологов.

"Из данных, которые мы сейчас видим, и учитывая все большее доминирование британского штамма, мы очень настоятельно рекомендуем немедленно возвращаться к локдауну, чтобы предотвратить большую третью волну. Иначе у нас опять будет по 5-6 тысяч пациентов в реанимации... Мы немногое выиграем от того, что не закроемся еще неделю или две - количество случаев быстро взлетит, а сбить волну после этого будет вдвое тяжелее", - цитируют его СМИ.

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