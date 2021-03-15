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У Латвії виявили перші випадки угандійського штаму коронавірусу

Понеділок, 15 березня 2021, 15:37

У Латвії виявили перші сім випадків коронавірусу, зумовлені штамом з Уганди, відомим як A.23.1.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi, про це заявив Яніс Кловіньш,  керівник наукової ради Латвійського центру біомедичних досліджень.

За його словами, найперші випадки виявили два тижні тому - загалом три із 192 проаналізованих позитивних тестів. Цього тижня штам виявили у чотирьох із 96 проаналізованих зразків.

У всіх випадках зразки належали жителям міста Лієпая. 

За його словами, інформації про особливості угандійського штаму поки недостатньо. 

Штам A.23.1 вперше зафіксували в Уганді. Це інакший штам, ніж той, що згадується як південноафриканський. 

Південноафриканського підтипу у Латвії ще не виявляли. 

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